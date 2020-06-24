https://news.day.az/world/1247320.html Кадры беспорядков из центра Вашингтона - ФОТО
Кадры беспорядков из центра Вашингтона - ФОТО
В Вашингтоне разгорелись очередные беспорядки после того, как демонстранты попытались снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону около Белого дома.
Протестующие повалили временный забор вокруг монумента, некоторые взобрались на него и начали обвязывать цепями. Толпа, собравшаяся вокруг, кричала: "Эндрю Джексон должен уйти!".
Столкновения с полицейскими начались, когда те предприняли попытку сформировать барьер вокруг памятника и вытеснить людей с площади.
Напомним, волна протестов прокатилась по американским городам после гибели при задержании Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
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