Кадры беспорядков из центра Вашингтона

В Вашингтоне разгорелись очередные беспорядки после того, как демонстранты попытались снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону около Белого дома.

Протестующие повалили временный забор вокруг монумента, некоторые взобрались на него и начали обвязывать цепями. Толпа, собравшаяся вокруг, кричала: "Эндрю Джексон должен уйти!".

Столкновения с полицейскими начались, когда те предприняли попытку сформировать барьер вокруг памятника и вытеснить людей с площади.

Напомним, волна протестов прокатилась по американским городам после гибели при задержании Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Day.Az со ссылкой на АиФ представляет кадры из Вашингтона.