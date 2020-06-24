В ЕС отменяют авиарейсы и обещают компенсацию

Несмотря на открытие границ между странами Евросоюза, воздушное сообщение между ними полностью пока не возобновилось.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, многим пассажирам не возвращены деньги за отменённые ранее рейсы. Некоторые авиакомпании продают билеты на самолёты, не будучи уверенными, что они взлетят во-время.

После трех месяцев карантинных мер Бельгийская ассоциации потребителей получает десятки жалоб каждый день. Её представитель осуждают стремление перевозчиков получить как можно больше денег и нежелание возвращать долги:

"Нужно отметить две вещи: с одной стороны, цены были очень привлекательными и низкими до отмены рейса. Но когда вы пытаетесь его перенести, они становятся в 50 или в 100 раз выше, - сказал Жан-Филипп Дюкарт. - Это стратегия по увеличению денежного потока, чтобы покрыть деятельность бизнес компании "

На запрос Euronews компании, получившие наибольшее количество жалоб, подтвердили, что некоторые рейсы были опять отменены, а некоторые перенаправлены в другие пункты назначения в интересах оптимальной загрузки борта.

Представитель туроператора TUI отрицает, что это было сделано по коммерческим соображениям:

"Мы вернём деньги людям за все отменённые рейсы, - сказал Пит Демейер. - Так что ликвидность не будет долго оставаться на наших счетах".

"Брюссельские авиалинии" письменно ответили, что отсутствие спроса вынудило отменить некоторые рейсы, но полёты могут быть перенесены на другую дату с сохранением прежней цены.

От Ryanair ответа не последовало.

Жалобы на поводу рейсов, отменённых после снятия ограничений на путешествия, поступают в Брюссель со всех концов Евросоюза. Еврокомиссар, отвечающий за права потребителей, уверяет, что они будут соблюдены.

"У потребителя есть выбор: потребовать возмещения стоимости билета или согласиться на ваучер, - сказал Дидье Рейндерс. - Мы готовим некоторые процедуры, связанные с нарушением правил. В случае необходимости мы обратимся в суд, чтобы подвергнуть санкциям страны-члены, которые отступили от законов ЕС".

Однако на практике пассажиры не всегда хотят принять ваучер на полёт в неопределенном будущем, получение компенсации занимает слишком много времени, а чтобы связаться с авиакомпанией, надо долго ждать ответа по телефону или компьютеру.