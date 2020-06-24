Коронавирус в США за сутки убил 800 человек

Свыше 34 тысяч заразившихся коронавирусом выявили за сутки в США, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно официальной информации, за 24 часа зафиксировано более 800 летальных случаев.

Всего в Соединенных Штатах более двух миллионов заболевших, 647 тыс. выздоровевших и 121 тыс. смертельных случаев.