Камера залетела в дуло танка на параде Победы

Торжественный парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, прошел на Красной площади в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, одним из самых ярких моментов трансляции стала графическая вставка: камера залетела в дуло танка Т-72Б3.

Таким образом, зрители грандиозного шествия смогли увидеть основной танк российской армии не только снаружи, но и изнутри.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в ВОВ состоялся 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью.