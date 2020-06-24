Китай предостерег Японию и другие страны от размещения ракет США на их территории

Китай предостерег Японию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) от размещения американских ракет средней дальности на их территории. Об этом в среду заявил официальный представитель министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китайская сторона надеется на то, что Япония и другие соответствующие стороны будут исходить из соображений обеспечения мира и стабильности в [Азиатско-Тихоокеанском] регионе и проявлять осторожность при принятии решений, а также не позволят США разместить ракеты средней дальности на своей территории, чтобы не превратиться в жертв геополитических планов США", - сказал он.

Как заявил У Цянь, "Китай выступает решительно против размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". "Если США продолжат придерживаться этого плана по размещению, то для Китая это станет провокацией "прямо на пороге его дома". Китайская сторона не будет сидеть сложа руки и примет все необходимые решительные ответные меры", - резюмировал он.

19 июня генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что в настоящее время Токио не рассматривает вопрос о размещении на своей территории американских ракет в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).