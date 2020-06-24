Эрдоган и Зеленский обсудили борьбу с пандемией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

Отмечается, что лидеры двух стран также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и региональной тематике.