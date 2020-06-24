https://news.day.az/world/1247544.html Эрдоган и Зеленский обсудили борьбу с пандемией
Эрдоган и Зеленский обсудили борьбу с пандемией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.
Отмечается, что лидеры двух стран также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и региональной тематике.
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