Более 135 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 135 тыс., превысив 9,12 млн. При этом, согласно опубликованным в среду данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и приблизилось к 474 тыс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 24 июня в мире были зарегистрированы 9 129 146 инфицированных и 473 797 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 135 212, число умерших увеличилось на 4 187. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были выявлены 133 326 новых случаев заражения и 3 847 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 4 507 006. За сутки этот показатель вырос на 68 785. Количество умерших там увеличилось на 2 274 и достигло 226 504. В Европе насчитывается 2 581 602 заразившихся и 194 530 умерших. За 24 часа число инфицированных там возросло на 18 960, количество умерших увеличилось на 736.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 950 730, зафиксировано 21 439 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 678, умерли 442 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 295 272. Далее следуют Бразилия (1 106 470), Россия (606 881), Индия (456 183), Великобритания (306 214), Перу (257 447), Чили (250 767), Испания (246 752), Италия (238 833) и Иран (209 970).