Число жертв землетрясения на юге Мексики возросло до 10

Число погибших при землетрясении у берегов штата Оахака на юге Мексики 23 июня возросло до 10. Такие данные содержатся в обнародованном в среду заявлении министерства общественной безопасности и защиты граждан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, получены данные о 10 погибших и 21 пострадавшем в этом регионе, еще два человека получили травмы в Мехико", - говорится в документе. Повреждены более 2 тыс. жилых домов и 55 школ в 97 муниципалитетах. К настоящему времени сейсмологи зафиксировали более 2,15 тыс. повторных толчков, магнитуда самого сильного из них достигла 5,5.

Согласно уточненным данным властей, магнитуда произошедшего во вторник землетрясения составила 7,4, а не 7,5, как сообщалось ранее. Его очаг залегал на глубине 22,6 км, а эпицентр находился в 2 км от населенного пункта Крусесита. Подземный толчок ощущался на территории нескольких регионов, в том числе в Мехико, расположенном на расстоянии более чем 500 км от эпицентра.

ХХХ

Семь человек погибли в результате землетрясения в мексиканском штате Оахака, сообщил в "Твиттер" губернатор Алехандро Мурат и выразил семьям погибших свои глубокие соболезнования.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Дорожная инфраструктура восстановлена. Чиновник сообщил, что электросети работают на 95%, а вот в некоторых муниципалитетах водопровод и канализация полностью вышли из строя.

Более 2 тысяч домов, 55 учебных заведений повреждены. К счастью, больницы, принимающие коронавирусных пациентов, повреждены незначительно и могут принимать пациентов.

Туристическая инфраструктура почти не пострадала.