https://news.day.az/world/1247556.html Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на востоке Японии
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на востоке Японии
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в четверг на востоке Японии, угроза цунами не объявлялась.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское метеорологическое управление.
Эпицентр находился у побережья префектуры Тиба, очаг залегал на глубине около 30 км под океанским дном.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в ряде префектур восточного региона Канто, включая Токио.
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