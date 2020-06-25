Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на востоке Японии

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в четверг на востоке Японии, угроза цунами не объявлялась.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское метеорологическое управление.

Эпицентр находился у побережья префектуры Тиба, очаг залегал на глубине около 30 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в ряде префектур восточного региона Канто, включая Токио.