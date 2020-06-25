Санкции США могут мешать Ирану выполнять ядерную сделку

Односторонние санкции США в отношении Ирана могут помешать Тегерану выполнять положения ядерной сделки. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Начиная с мая 2018 года, Соединенные Штаты вновь ввели все свои национальные санкции, которые были сняты или отменены в соответствии с планом, и продолжают выполнять свое решение не продлевать действие исключений в отношении торговли нефтью с Исламской Республикой Иран и не возобновлять полностью исключения в отношении проектов ядерного нераспространения, - отмечается в документе. - Эти действия по-прежнему идут вразрез с целями, изложенными в плане и резолюции 2231, и они могут также помешать Исламской Республике Иран выполнить некоторые положения плана и резолюции".

Генсек отметил, что эти вопросы, в частности, поднимались в адресованных ему письмах постпредов России, Ирана и Китая. Он также напомнил, что за период с июля 2019 года Иран предпринял ряд шагов по прекращению выполнения своих обязательств в ядерной сфере. "Я вновь призываю Иран вернуться к полному осуществлению соглашения, - подчеркнул Гутерриш. - Я также настоятельно призываю Иран тщательным образом принять во внимание и в срочном порядке решить остальные вызывающие озабоченность вопросы".

Сделка по иранскому атому остается лучшим способом обеспечить исключительно мирный характер ядерной программы Тегерана, говорится в докладе.

"Он [СВПД] по-прежнему представляет собой наилучший способ обеспечить исключительно мирный характер ядерной программы Исламской Республики Иран и гарантировать ощутимые экономические выгоды для иранского народа", - говорится в документе.

"Крайне важно обеспечить, чтобы этот план по-прежнему осуществлялся в интересах всех его участников и чтобы вопросы, не имеющие непосредственного отношения к плану, решались без ущерба для сохранения соглашения и достигнутых благодаря ему успехов", - добавил генсек.

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. 5 января 2020 года Иран объявил о финальном, пятом этапе сокращения таких обязательств. Этот шаг предполагает, что Тегеран не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.