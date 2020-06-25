Парламент Грузии принял антикризисный бюджет

Парламент Грузии одобрил антикризисный бюджет. В заседании не участвовала парламентская оппозиция, передает Day.Az со ссылкой на Первый канал Грузии.

Согласно принятому бюджету, правительство до конца года потратит до 16 миллиардов лари.

Расходы государственного бюджета увеличились на полтора миллиарда лари.

Согласно документу, дополнительные бюджетные расходы необходимы для смягчения социальных и экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса.

В то же время, объём антикризисных мер в обновленном бюджете 2020 года составляет более 3 миллиардов лари. Эти средства будут потрачены на 18 направлений, в том числе на: помощь гражданам, потерявшим доход и социально уязвимым группам населения; субсидирование коммунальных расходов; поддержку бизнеса, включая налоговые льготы и т.д.

Согласно решению правительства, текущие и капитальные затраты сокращены на 600 миллионов лари, что означает уменьшение финансирования ряда государственных ведомств.

Согласно бюджету, к концу этого года объем внешнего долга приблизится к 55% ВВП, а экономический рост составит минус 4 процента.