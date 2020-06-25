https://news.day.az/world/1247574.html Последние данные по заразившимся коронавирусом на утро 25 июня

Последние данные по заразившимся коронавирусом на утро 25 июня

В мире, 25 июня 2020 09:04 736
Последние данные по заразившимся коронавирусом на утро 25 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 25 июня превысило 9,4 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 9 408 757 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 145,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 482 184 инфицированных, 4,72 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (более 2,3 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,1 миллиона человек), Россия (606 тысяч) оказалась на третьем месте. Индия (456,1 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Великобританию (308,3 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 121 979 человек. Самая частая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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