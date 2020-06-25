https://news.day.az/world/1247606.html Число зараженных COVID-19 в Грузии достигло 917
Число зараженных COVID-19 в Грузии достигло 917
В Грузии за последние сутки подтверждены 3 новых случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии в связи с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Таким образом, в соседней стране число заразившихся COVID-19 достигло 917 человек. 776 из них излечились, 14 человек скончались.
В настоящее время на карантине по стране находятся 2 744, на стационарном контроле - 258 человек.
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