Число зараженных COVID-19 в Грузии достигло 917

В Грузии за последние сутки подтверждены 3 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии в связи с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, в соседней стране число заразившихся COVID-19 достигло 917 человек. 776 из них излечились, 14 человек скончались.

В настоящее время на карантине по стране находятся 2 744, на стационарном контроле - 258 человек.