В Армении рекордное число заражений COVID-19 за сутки

В Армении за прошедшие сутки выявлен 771 случай заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сегодня заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в ходе выступления на заседании правительства.

По его словам, это рекордное число случаев заражения с начала пандемии.

Министр отметил, что за минувшие сутки в стране было проведено 2336 тестов.