https://news.day.az/world/1247624.html В Армении рекордное число заражений COVID-19 за сутки
В Армении рекордное число заражений COVID-19 за сутки
В Армении за прошедшие сутки выявлен 771 случай заражения коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сегодня заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в ходе выступления на заседании правительства.
По его словам, это рекордное число случаев заражения с начала пандемии.
Министр отметил, что за минувшие сутки в стране было проведено 2336 тестов.
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