В Египте мужчина выбросил с балкона зараженную COVID-19 жену

Пандемия COVID-19 также вызывает серьезные семейно-бытовые проблемы.

В египетской столице мужчина выбросил свою зараженную коронавирусом жену с балкона пятого этажа здания, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. К счастью, женщина выжила и перенесла операцию в Каирской университетской больнице Ain Shams. Врачи сказали, что женщина, которая была заражена COVID-19 и имела переломы нижних конечностей, будет помещена в карантин.

Преступник был арестован, и следователь направит дело в суд после получения показаний потерпевшей, которая находится в больнице. Подсудимый сказал, что он попросил свою жену покинуть дом, и когда она отказалась, он выбросил ее с балкона.

Комментируя инцидент, местные психологи заявили, что пандемия COVID-19 повлияла на психическое состояние людей не только в Египте, но и во всем мире.