Disney перенесла дату открытия парка развлечений в Калифорнии

Американская компания The Walt Disney Company вынуждена перенести запланированное на 17 июля открытие ее парка развлечений в штате Калифорния из-за отсутствия разрешения местных властей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на странице компании в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Штат Калифорния только что указал, что не будет выпускать рекомендации по возобновлению работы тематического парка раньше 4 июля. Учитывая время, необходимое нам для возвращения тысяч сотрудников на работу и восстановления бизнеса, у нас нет другого выбора, кроме как переноса открытия наших тематических парков и курортных отелей, до тех пор пока мы не получим разрешение от властей", - говорится в сообщении компании.

Что касается новой даты открытия парка развлечений, то, как подчеркнули в компании, в настоящее время она неизвестна.

В начале июня The Walt Disney Company подготовила план, согласно которому парки Disneyland и Disney California Adventure, находящиеся в городе Анахайм (штат Калифорния), вернутся к работе 17 июля. В компании рассчитывали, что именно с этой даты власти разрешат частично возобновить их функционирование. Сначала в них планировалось пускать ограниченное число людей. В марте парки закрыли из-за пандемии нового коронавируса.

The Walt Disney Company ранее информировала, что ее чистая прибыль упала во втором квартале финансового года на 91% по сравнению с прошлогодними показателями. Убытки парков развлечений компании за первый квартал текущего года оцениваются в почти $1 млрд.