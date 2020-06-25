Количество заражений коронавирусом в странах Америки и Азии растет рекордными темпами

Коронавирус нового типа продолжает быстро распространяться в странах Северной и Южной Америки, а также в Южной Азии и на Ближнем и Среднем Востоке, свидетельствуют данные, опубликованные в четверг утром и в среду вечером официальными ведомствами и СМИ этих государств, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Более чем на 42,7 тыс. человек возросло количество инфицированных в Бразилии, что стало вторым по величине показателем суточного прироста числа заражений. Рекордным суточным ростом количества инфицированных отметилась Аргентина, а Мексика вышла на 11-е место в мире по общему числу заражений коронавирусом, обогнав Турцию и Германию.

Рекордный суточный рост - почти 17 тыс. новых случаев заражения - зафиксирован в Индии, где находится сейчас главный азиатский очаг коронавируса. Продолжается рост количества инфицированных в Пакистане, Иране, Турции и Саудовской Аравии.

Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, за время пандемии заразились коронавирусом почти 9,13 млн человек, около 474 тыс. заболевших скончались.

В Северной Америке

О всплеске заболеваемости в США сообщил накануне Университет Джонса Хопкинса: по его данным, за предыдущие сутки в стране выявлено более 34,7 тыс. новых случаев заражения, что лишь немногим уступает пиковым показателям апреля. По сведениям газеты The New York Times, рост заболеваемости отмечен примерно в 20 штатах.

Чтобы воспрепятствовать распространению инфекции, власти Невады объявили о введении в штате с пятницы обязательного масочного режима. А корпорация Apple решила вновь закрыть семь магазинов в Техасе из-за того, что на территории штата после отмены части санитарных мер быстро растет число заразившихся коронавирусом. Ранее по той же причине Apple снова закрыла 11 магазинов в штатах Аризона, Северная и Южная Каролина, а также Флорида.

США являются абсолютным мировым лидером по количеству заразившихся и умерших из-за коронавируса: по информации Университета Джонса Хопкинса, в США за время пандемии зафиксировано более 2,3 млн случаев инфицирования, скончались свыше 121 тыс. человек.

Более 5,4 тыс. случаев заражения выявлено за последние сутки в Мексике, что стало одним из самых высоких показателей за время пандемии. Общее количество инфицированных, по данным минздрава страны, превысило 196,8 тыс. человек. Таким образом, Мексика вышла на 11-е место в мире, обойдя Турцию и Германию (соответственно 190,1 тыс. и 191,4 тыс., согласно данным ВОЗ на 24 июня).

На высоком уровне остается в Мексике и смертность из-за коронавируса: за минувшие сутки скончались 947 человек, общее количество умерших превысило 24,3 тыс. По этому показателю Мексика занимает седьмое место, быстро нагоняя идущую шестой Испанию (более 28,3 тыс. умерших).

В Канаде впервые с конца с марта за сутки выявлено менее 300 случаев заражения коронавирусом. По данным канадского минздрава, показатели суточного прироста количества инфицированных неуклонно снижаются на протяжении июня. Общее количество заразившихся за время пандемии превысило 102,2 тыс. человек, более 65 тыс. из них выздоровели, около 8,5 тыс. скончались.

Аргентинский рекорд

Главным очагом коронавируса в Южной Америке остается Бразилия: за истекшие сутки там зафиксировано более 42,7 тыс. новых случаев заражения, что стало вторым по величине показателем после установленного 19 июня рекорда - почти 54,8 тыс. Общее количество инфицированных в стране превысило 1,18 млн, почти 650 тыс. человек выздоровели.

В Бразилии продолжает расти и смертность из-за коронавируса: за минувшие сутки, по данным официальной статистики, скончались 1 185 человек, общее количество умерших превысило 53,8 тыс. По количеству инфицированных и числу летальных исходов крупнейшая страна Южной Америки занимает второе место в мире, уступая лишь США.

О некотором снижении суточных темпов роста заболеваемости свидетельствуют статистические данные, поступившие из Перу и Чили, однако в целом санитарно-эпидемиологическая обстановка в этих странах, расположенных на тихоокеанском побережье Южной Америки, остается неблагоприятной. За считанные дни сперва Перу, а затем и Чили обошли Италию и Испанию по общему количеству инфицированных и теперь занимают по этому показателю шестое и седьмое место в мире (соответственно более 257,4 тыс. и почти 250,8 тыс. человек) вслед за Великобританией (306,2 тыс. инфицированных). При этом по числу летальных исходов Перу (8,2 тыс.) и Чили (4,5 тыс.) далеко отстают от той же Британии (около 43 тыс. умерших, третье место в мире) и других лидеров.

Рекордный рост количества инфицированных - 2 635 новых случаев заражения - зафиксировали власти Аргентины. Тенденция к росту заболеваемости проявилась в стране после того, как в начале июня там был отменен режим строгой изоляции. В результате за пару недель общее количество заразившихся вплотную приблизилось к 50 тыс. человек.

Рост в Южной Азии

Новый рекорд заболеваемости - более 16,9 тыс. случаев заражения за сутки - установлен и в Индии. По данным индийского минздрава, общее количество инфицированных в стране превысило 456,1 тыс. человек - это четвертое место в мире. На третьем находится Россия, где, по данным на утро четверга, общее количество заразившихся за время пандемии приблизилось к 614 тыс. человек.

За последние сутки в Индии скончались 465 инфицированных, общее число летальных исходов превысило 14,9 тыс. - это восьмое место в мире.

Более 4 тыс. новых случаев заражения выявлено за истекшие сутки в Пакистане, общее количество инфицированных, согласно официальным данным, вплотную приблизилось к 193 тыс. человек. Таким образом, Пакистан, как и Мексика, обошел Турцию и Германию и вышел на 12-е место в мире.

На 15-м месте (более 164 тыс. заразившихся) расположилась Саудовская Аравия, где после рекордных показателей предыдущей недели рост заболеваемости заметно снизился, но все еще находится на уровне свыше 3 тыс. новых случаев в сутки.

Свыше 2,5 тыс. инфицированных выявлены за сутки в Иране, общее количество заразившихся за время пандемии превысило 212,5 тыс. человек - десятое место в мире вслед за Италией (более 238,8 тыс.). При этом Италия (почти 34,7 тыс. умерших) занимает четвертое место в мире по числу летальных исходов, опережая Францию, а Иран, где количество умерших вплотную приблизилось к 10 тыс. человек, находится на девятом месте (перед Бельгией).