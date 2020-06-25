Врачи призвали власти Британии не ослаблять карантин и лучше подготовиться ко второй волне эпидемии

Британские эксперты в области медицины предупреждают о риске второй волны коронавируса, к которой Соединенное Королевство может быть не готово.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом говорится в открытом письме, опубликованном в научном журнале The BMJ.

Премьер-министр Борис Джонсон объявил об очередном ослаблении карантина в Англии, но специалисты, в том числе глава Королевского колледжа врачей, отмечают, что"локальные вспышки становятся все более вероятными, а угроза второй волны вполне реальной".

В апреле, месяце, на который пришелся пик пандемии, медработники жаловались на нехватку защитных средств. Эксперты призывают власти не повторять ошибки, а также уделить особое внимание проблеме высокой смертности среди представителей наиболее уязвимых для коронавируса этнических групп.

Перед тем, как объявить о новом смягчении ограничительных мер с 1 июля бельгийский премьер-министр Софи Вильмес напомнила соотечественникам о рисках. В прошлые выходные полторы тысячи человек устроили спонтанную уличную вечеринку в центре Брюсселя

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес: "Вирус не безвреден в том числе и для молодых людей. Более того, такие мероприятия способствуют распространению инфекции. Вы должны понимать, что рискуете не только собственной жизнью, но и жизнью своих близких".

В Португалии за прошедший месяц обнаружен целый ряд новых очагов распространения коронавируса, в большинстве своем - в столичном регионе. Собрания более 10 человек здесь вновь под запретом. Бары и магазины закрываются в восемь вечера.