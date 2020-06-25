Еврокомиссия одобрила многомиллиардный пакет помощи Lufthansa

Еврокомиссия (ЕК) одобрила проект Германии по многомиллиардной помощи авиаконцерну Lufthansa Group. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте ЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Германия вложит €6 млрд в рекапитализацию, а также обеспечит €3 млрд государственной гарантии по кредиту. Эта значительная поддержка поможет Lufthansa перенести нынешний кризис из-за коронавируса, который особенно сильно ударил по сектору авиаперевозок", - приводятся в сообщении слова замглавы ЕК по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Согласно проекту, Фонд стабилизации экономики (WSF) приобретает право негласного участия за €5,7 млрд в виде собственного капитала, также правительство выкупает 20% акций за €0,3 млрд.

При этом для того чтобы авиаконцерн не получил значительного конкурентного преимущества, проект предусматривает лишение компании приоритетных прав на взлет и посадку самолетов в крупнейших аэропортах ФРГ - Франкфурта-на-Майне и Мюнхене - и выделение в этих воздушных гаванях до 24 слотов в день для других авиакомпаний, что даст им возможность создать новые направления и снизить цены. Помимо этого Lufthansa запрещается оказывать помощь своим подразделениям, которые испытывали трудности до 31 декабря 2019 года.

Теперь для запуска проекта акционеры Lufthansa должны, как ожидается, в течение дня, одобрить пакет помощи на внеочередном заседании.

Авиаконцерн понес огромные убытки в связи с сокращением пассажиропотока из-за последствий пандемии, что привело к значительному падению курса его акций. В час компания теряет, по ее собственным данным, около €1 млн. На минувшей неделе стало известно, что концерн вышел из главного индекса Франкфуртской фондовой биржи DAX, который охватывает 30 крупнейших акционерных компаний Германии. Теперь акции авиаперевозчика торгуются в сегменте MDax. В текущем месяце авиаперевозчик намеревается значительно увеличить число перелетов.