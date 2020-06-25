Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США

Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой. О подробностях его смерти сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что его тело было найдено с огнестрельным ранением в голову.