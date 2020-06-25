https://news.day.az/world/1247784.html Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой. О подробностях его смерти сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что его тело было найдено с огнестрельным ранением в голову.
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