В Иране хотят обязать население носить маски из-за коронавируса

Власти Ирана планируют обязать население носить маски из-за коронавируса в зависимости от его распространения в том или ином районе страны, следует из релиза, опубликованного на сайте президента Ирана Хасана Рохани, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам президента, мир в текущий момент входит в новый этап противодействия коронавирусу, Иран в этом плане не является исключением, в связи с чем стране необходимо принимать быстрые и эффективные меры.

Он добавил, что обязательное использование масок и выполнение предписаний Минздрава страны являются теми неизбежными мерами, которые предстоит реализовать на новом этапе борьбы с COVID-19.

"Ответственные лица социально-экономических комитетов и комитетов по безопасности, а также здравоохранения в национальном штабе по противодействию коронавирусу подготовили соответствующие директивы, касающиеся того, в каких районах страны или в каких местах ношение масок будет обязательным", - сказал Рохани в ходе заседания с профильными комитетами упомянутого штаба.

По его словам, власти объявят, как только указание о ношении масок будет утверждено, однако для этого также необходимо подготовить основу, в том числе обеспечить производство различного типа масок, продавая их по низким ценам.