Мужчина устроил стрельбу посреди двора в Красноярске

Житель Красноярска открыл стрельбу во дворе нескольких домов, сообщают очевидцы в соцсетях. Отмечается, что инцидент произошел утром 25 июня около дома на улице 9 Мая. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, как мужчина идет по улице и стреляет из пистолета в воздух. О пострадавших не сообщается. 

В полиции проводят проверку, на месте работает следственно-оперативная группа.