https://news.day.az/world/1247808.html Мужчина устроил стрельбу посреди двора в Красноярске - ВИДЕО
Мужчина устроил стрельбу посреди двора в Красноярске - ВИДЕО
Житель Красноярска открыл стрельбу во дворе нескольких домов, сообщают очевидцы в соцсетях. Отмечается, что инцидент произошел утром 25 июня около дома на улице 9 Мая.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, как мужчина идет по улице и стреляет из пистолета в воздух. О пострадавших не сообщается.
В полиции проводят проверку, на месте работает следственно-оперативная группа.
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