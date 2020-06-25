В Африке удалось победить вспышку смертельного заболевания

Вспышку смертельного заболевания, вызванного вирусом Эбола, удалось погасить в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в Twitter представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке рассказали о соответствующем заявлении министра здравоохранения ДРК. "Поздравляем правительство и министерство здравоохранения ДРК, а также граждан ДРК с этой победой над одной из самых продолжительных и смертельных вспышек Эболы в истории", - говорится в сообщении.

1 июня в Демократической Республике Конго заявили о второй вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, ее зафиксировали в городе Мбандака на северо-западе страны. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус также подтверждал данную информацию. "Эта вспышка является напоминанием о том, что COVID-19 - это не единственная угроза здоровью людей. ВОЗ продолжает отслеживать и реагировать на многие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения", - говорил тогда он.