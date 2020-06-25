Жители Лондона собрались на нелегальную вечеринку и изувечили полицейских

Десятки полицейских получили серьезные увечья в результате нелегальной вечеринки, которая проходила на улицах Лондона. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Британцы собрались в районе на юге города в ночь на четверг. Офицеры прибыли, чтобы их разогнать, так как в Великобритании нельзя участвовать в массовых собраниях из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

Вместо того чтобы подчиниться, участники вечеринки принялись нападать на полицейских. Они кидали бутылки и атаковали служебные машины. Когда на место прибыло подкрепление, толпа начала вести себя еще агрессивнее.

Отмечается, что за одну ночь в район, где проходила вечеринка, отправили шесть бригад скорой помощи и команду травматологов. 22 сотрудника полиции получили травмы.

"Насилие против полицейских недопустимо. Такие массовые собрания во время пандемии COVID-19 - это крайне безответственный поступок, эти люди рискуют своими жизнями и жизнями людей вокруг", - считает мэр Лондона Садик Хан. С ним согласилась министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, добавив, что сцены драк между полицейскими и британцами "просто отвратительны".

CNN пишет, что в последние недели в Британии все чаще проходят массовые вечеринки вопреки государственным мерам по борьбе с коронавирусом. 9 июня премьер страны Борис Джонсон пригрозил наказать участников таких протестов и беспорядков в соответствии с законом. Премьер также добавил, что не поддерживает тех, кто нарушает меры социального дистанцирования. Он подчеркнул, что это может поставить под угрозу весь достигнутый в борьбе с распространением коронавируса прогресс.

В Великобритании также проходят массовые демонстрации против расизма и произвола полиции в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого ареста.