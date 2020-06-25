Самоубийство сына Никиты Хрущева опровергли

Вдова политолога Сергея Хрущева, сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Валентина Голенко опровергла его самоубийство, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Женщина рассказала, что Сергей Хрущев болел последние два года. "Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении - от старости", - подчеркнула Валентина.

О смерти Хрущева-младшего стало известно еще 18 июня, однако 25 июня появилась информация о возможном его самоубийстве. Отмечалось, что тело было найдено с огнестрельным ранением головы. По данным полиции, очевидных признаков следов насилия не обнаружено.

Сергей Хрущев имел российское и американское гражданство - в 1991 году известного ученого и публициста пригласили в университет Брауна для чтения лекций по истории холодной войны. Впоследствии он остался жить в США.

В СССР Хрущев-младший занимался разработкой проектов крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей.