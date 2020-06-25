https://news.day.az/world/1247925.html В Британии за последние сутки от коронавируса умерли 149 человек
В Британии за последние сутки от коронавируса умерли 149 человек
В Великобритании за последние сутки выявлено 1 118 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 149 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Департамент здравоохранения страны.
Сообщается, что общее число умерших от коронавируса в Британии достигло 43 230 человек.
На сегодняшний день в стране заразились коронавирусом 307 980 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре