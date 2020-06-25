В Британии за последние сутки от коронавируса умерли 149 человек

В Великобритании за последние сутки выявлено 1 118 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 149 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Департамент здравоохранения страны.

Сообщается, что общее число умерших от коронавируса в Британии достигло 43 230 человек.

На сегодняшний день в стране заразились коронавирусом 307 980 человек.