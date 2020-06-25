https://news.day.az/world/1247932.html В России загорелся музей
В России загорелся музей
В Нижнем Новгороде (Россия) загорелся Литературный музей Горького, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Пожар на втором этаже двухэтажного здания. Площадь возгорания составляет 150 кв.м.", - сказали в МЧС.
Отмечается, что существует угроза возгорания других зданий. Ранг пожара также повышен со второго до третьего.
Литературный музей - один из сохранившихся в городе особняков с интерьером. Здание было построено во второй половине XIX века.
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