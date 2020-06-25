Lufthansa одобрила предоставление пакета помощи в €9 млрд

Акционеры крупнейшего авиаконцерна Германии Lufthansa на состоявшемся в четверг внеочередном заседании одобрили предоставление пакета государственной помощи в размере €9 млрд. Об этом заявил журналистам глава наблюдательного совета компании Карл-Людвиг Клей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сделали это", - сказал он. Большинство участников заседания - 98,04% - в числе прочего дали зеленый свет на выкуп государством 20% акций Lufthansa. Для получения госпомощи "за" должны были проголосовать как минимум две трети акционеров.

Перед заседанием руководство компании подчеркнуло, что в случае отказа одобрить предложенный властями ФРГ пакет Lufthansa будет вынуждено заявить "в ближайшие дни" о банкротстве. "У нас больше нет денег", - предупредил Клей во время собрания.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) одобрила проект Германии по многомиллиардной помощи Lufthansa Group. "Германия вложит €6 млрд в рекапитализацию, а также обеспечит €3 млрд государственной гарантии по кредиту. Эта значительная поддержка поможет Lufthansa перенести нынешний кризис из-за коронавируса, который особенно сильно ударил по сектору авиаперевозок", - говорилось в сообщении замглавы ЕК по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Согласно проекту оказания госпомощи, Фонд стабилизации экономики (WSF) ФРГ приобретает право негласного участия за €5,7 млрд в виде собственного капитала, также правительство выкупает 20% акций за €0,3 млрд. При этом для того чтобы авиаконцерн не получил значительного конкурентного преимущества, проект предусматривает лишение компании приоритетных прав на взлет и посадку самолетов в крупнейших аэропортах ФРГ - Франкфурта-на-Майне и Мюнхене - и выделение в этих воздушных гаванях до 24 слотов в день для других авиакомпаний, что даст им возможность создать новые направления и снизить цены. Помимо этого, Lufthansa запрещается оказывать помощь своим подразделениям, которые испытывали трудности до 31 декабря 2019 года.