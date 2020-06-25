Одна из крупнейших компаний Германии оказалась на грани банкротства

Немецкая платежная система Wirecard, входящая в число крупнейших компаний страны и в биржевой индекс DAX, оказалась на грани банкротства, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Корпорация подала иск о собственной несостоятельности.

Поводом послужила обнаруженная недавно нестыковка в балансе Wirecard. На счетах компании не хватает 1,9 миллиарда евро. Ситуацию уже назвали "черной дырой", в случившемся обвиняют главу Wirecard Маркуса Брауна.

Ему предъявлены обвинения в искажении отчетности ради повышения привлекательности компании для инвесторов. Недостача была выявлена аудиторами Ernst&Young во время ежегодной проверки.

Браун был взят под стражу, но позднее освобожден под залог в пять миллионов евро. Сам топ-менеджер уже подал в отставку.

Wirecard до недавнего времени была одной из крупнейших компаний Европы из области финансовых технологий. Она входит в немецкий индекс "голубых фишек" (крупнейших корпораций) DAX.

На фоне скандала рыночная капитализация Wirecard снизилась в 10 раз - с 24 до 2,4 миллиарда евро. Торги ее бумагами на Франкуртской бирже несколько раз приостанавливались из-за резкого падения котировок.