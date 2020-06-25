ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Число новых случаев заболевания увеличилось в 30 странах за две недели, добавил он, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант.

"На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдалось увеличение числа еженедельных случаев заболевания. За последние две недели в 30 странах увеличилось число новых случаев заболевания",- сказал господин Клюге журналистам (цитата по AFP).

По словам Ханса Клюге, в 11 из этих стран ускоренная передача инфекции привела к очень значительному возрождению инфекции, которое, если его не остановить, "снова подтолкнет системы здравоохранения к краю пропасти в Европе".

По словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, организация ожидает 10 млн заразившихся коронавирусом и 500 000 тыс. погибших к следующей неделе.

Напомним, 22 июня в ВОЗ заявили о рекордном числе выявленных случаев COVID-19 в мире - за сутки подтвердилось больше 180 тыс. случаев заражения. На этом фоне возобновились разговоры о вероятности второй волны коронавируса.