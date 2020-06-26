Берлин готовит ответ на случай реализации угроз США по "Северному потоку - 2"

Правительство ФРГ готовит меры на случай, если США действительно реализуют свои угрозы относительно расширения санкций против проекта "Северный поток - 2".

Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, полученным от двух германских чиновников, правительство канцлера Ангелы Меркель рассматривает возможность выработки координированных действий ЕС в случае, если США примут новые санкции против проекта.

Минэкономики ФРГ в одном из своих документов указывает на то, что расширение ограничительных мер со стороны США грозит затронуть значительное число германских и европейских компаний, банков, а также госслужб, так или иначе связанных с проектом трубопровода, пишет агентство.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен "на блокировку завершения строительства газопровода". На следующий день глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил ТАСС, что Германия и ЕС должны продумать ответные действия на планы США расширить санкции против "Северного потока - 2".