https://news.day.az/world/1247958.html В Румынии произошло сильное землетрясение
В Румынии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в уезде Мехединц (юго-запад страны).
Об этом сообщил Национальный институт физики Земли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Очаг подземного толчка находился на глубине 14 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Землетрясению в 17:20 предшествовал в этом же уезде другой подземный толчок магнитудой 3,3 с очагом на глубине 4 километра.
Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки случаются здесь регулярно. Самое сильное землетрясение в этом году - магнитудой 5,2 - произошло 31 января на глубине 121 км, оно ощущалось и в Бухаресте.
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