Завершилось расследование обстоятельств смерти сына Никиты Хрущева

Полиция американского города Кранстон (штат Род-Айленд) завершила расследование обстоятельств смерти политолога Сергея Хрущева, сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил ТАСС представитель полицейского управления города.

Правоохранители не обнаружили насильственных действий с третьей стороны, власти не планируют предъявлять кому-либо обвинений в связи с гибелью Хрущева.

"Мы провели тщательное расследование. На данный момент не планируется предъявлять кому-либо обвинения в совершении преступлений. Дело закрыто", - приводит агентство слова источника. Однако собеседник отказался уточнить, совершил ли Хрущев самоубийство или произошел несчастный случай, добавив, что полиция не раскрывает эту информацию "исключительно из уважения к семье".

Ранее вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко опровергла его самоубийство и заявила, что он болел последние два года и умер от старости.

О смерти Хрущева-младшего стало известно еще 18 июня, однако 25 июня появилась информация о возможном его самоубийстве. Отмечалось, что тело было найдено с огнестрельным ранением головы. По данным полиции, очевидных признаков следов насилия не обнаружено.