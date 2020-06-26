В Москве умерли еще 25 человек с коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, также все они имели положительный результат тестов на коронавирус. Число умерших в столице достигло 3694.

Ранее стало известно, что Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса - "Арепливир".

23 июня в Москве начался третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, со вторника начали открываться фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, массажные салоны и бани. Также сняты ограничения на работу детских садов, в том числе негосударственных. К обычному режиму работы вернутся учреждения социальной защиты, будет восстановлена пассажирская навигация по Москве-реке.

В Москве, по данным на 25 июня, выявлен 217 791 случай коронавируса, выздоровели 142 194 человека.

В России на 25 июня выявлено 613 994 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии умерли 8605 человек, выздоровели 375 164.