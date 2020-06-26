https://news.day.az/world/1247989.html В Турции произошел на НПЗ произошел пожар
В Турции произошел на НПЗ произошел пожар
На нефтеперерабатывающем заводе в турецкой провинции Орду произошел пожар на нефтяной фабрике, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, пожар вспыхнул на одном из отделений фабрики в районе Алтынорду.
На место происшествия были направлены пожарные, бригады скорой помощи и сотрудники полиции.
Пожар был потушен после вмешательства пожарных. Причина пожара неизвестна.
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