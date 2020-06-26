В Турции произошел на НПЗ произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в турецкой провинции Орду произошел пожар на нефтяной фабрике, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, пожар вспыхнул на одном из отделений фабрики в районе Алтынорду.

На место происшествия были направлены пожарные, бригады скорой помощи и сотрудники полиции.

Пожар был потушен после вмешательства пожарных. Причина пожара неизвестна.