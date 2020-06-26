https://news.day.az/world/1247990.html В Мексике шестеро военных погибли в ДТП с армейским внедорожником
В Мексике шестеро военных погибли в ДТП с армейским внедорожником
Внедорожник мексиканской армии в четверг перевернулся в районе города Тихуана в штате Нижняя Калифорния Северная.
передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня армейский автомобиль попал в ДТП, в котором, к сожалению, погибли шестеро товарищей, еще четверо получили травмы, - говорится в тексте. - Я буду следить за ходом их выздоровления, мы желаем им скорейшего восстановления".
Сведений о состоянии пострадавших военнослужащих и причинах трагедии обнародовано не было.
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