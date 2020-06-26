https://news.day.az/world/1247992.html В Иране прогремел мощный взрыв в районе ядерного объекта
В Иране прогремел мощный взрыв в районе ядерного объекта
В восточном пригороде Тегерана, Иран, прогремел мощный взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает местное агентство Mehr.
В небе появилась яркая вспышка оранжевого цвета.
Репортер New York Times Фарназ Фассихи прокомментировала информацию о взрыве в Twitter. Она написала, что взрыв произошел в районе военной базы в Парчине, где Иран осуществлял ядерные испытания.
Также она показала карту с отмеченным местоположением взрыва. По ее словам, это место совпадает с местом расположения объекта, на котором осуществляется ядерная деятельность.
Официальных комментариев по поводу случившегося нет.
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