В Иране прогремел мощный взрыв в районе ядерного объекта

В восточном пригороде Тегерана, Иран, прогремел мощный взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает местное агентство Mehr.

В небе появилась яркая вспышка оранжевого цвета.

Репортер New York Times Фарназ Фассихи прокомментировала информацию о взрыве в Twitter. Она написала, что взрыв произошел в районе военной базы в Парчине, где Иран осуществлял ядерные испытания.

Также она показала карту с отмеченным местоположением взрыва. По ее словам, это место совпадает с местом расположения объекта, на котором осуществляется ядерная деятельность.

Официальных комментариев по поводу случившегося нет.