Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 26 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 26 июня превысило 9,58 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 9 588 717 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 179,9 тысячи. За весь период пандемии скончались 488 842 инфицированных, 4,82 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (более 2,42 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,2 миллиона человек), Россия (613 тысяч) оказалась на третьем месте. Индия (473,1 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Великобританию (309,4 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 124 410 человек. Самая частая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.