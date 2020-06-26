https://news.day.az/world/1248000.html В Бразилии за сутки выявили почти 40 тысяч новых случаев COVID-19
В Бразилии за сутки выявили почти 40 тысяч новых случаев COVID-19
Более 39 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Бразилии за сутки.
Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
За сутки были зафиксированы 39 483 случая заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 1 228 114 человек. Скончался за последние сутки 1 141 инфицированный, в общей сложности с начала вспышки умер 54 971 пациент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
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