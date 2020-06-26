Disney поменяет аттракционы из-за обвинений в расизме

Бизнесмены и рабочие американского Сиэтла подали в суд на местные власти, обвинив их в том, что якобы именно из-за их бездействия в городе начались поджоги, стрельба и массовые беспорядки. Тем временем компания "Уолт Дисней" заявила, что поменяет тематику своих аттракционов после обвинений в расизме. Кроме того, в Штатах усугубилась ситуация с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Большинство митингующих в Сиэтле покинули так называемую автономную зону, которую они ранее оккупировали. Теперь местные власти оценивают ущерб, нанесенный агрессивными активистами и расследуют серию поджогов, которых только на этой неделе было как минимум восемь. Однако это не все неприятности. Бизнесмены и простые рабочие подали на власти Сиэтла в суд, обвинив мэра и начальника полиции в том, что они допустили перестрелки, акты вандализма и вообще без сопротивления передали район города в руки анархистов.

Тем временем в Окленде общественные деятели добиваются того, чтобы свести к нулю присутствие полицейских в школах. Инициативу поддержали и медийные личности. В их числе - главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз". Активисты движения за права темнокожих устроили в городском школьном совете голосование, которое местная пресса уже назвала историческим.

"Многие ученики уже давно говорят, что не желают видеть полицейских в своих школах. Это не дает чувства безопасности, а наоборот заставляет темнокожих студентов постоянно нервничать, поскольку отношение стражей порядка к ним зачастую предвзятое. Поэтому мы предлагаем положить этому конец и вместо полицейских привлечь для работы в школах больше психологов, учителей, консультантов соцработников", - говорит Джеки Байерс, исполнительный директор Black Organizing Project.

Перемены коснулись и американской компании Walt Disney. Два ее парка развлечений - во Флориде и Калифорнии - изменят тематику аттракционов после обвинений в расизме. Мотивы фильма 1946 года "Песня юга", действия которого разворачиваются на плантации в период после гражданской войны, заменит тема мультфильма "Принцесса и лягушка". И аттракционы будут посвящены его главной героине темнокожей принцессе Тиане.

Кроме вопросов о расовой дискриминации, власти США озадачены еще одной проблемой. После затянувшихся массовых протестов в стране значительно возросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, их почти два с половиной миллиона. По неофициальным, считают эксперты, в десять раз больше. Президент Трамп, однако, по-прежнему уверяет, что ситуация под контролем.

"Смертей стало меньше. У нас один из самых низких показателей смертности в мире, - сказал он. - Мы проделали невероятную, историческую работу. И я хочу, чтобы вы все понимали, какой колоссальный труд был проделан! Наша система тестирования приносит свои плоды!".