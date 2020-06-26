Последствия мощного землетрясения в Мексике

В штате Оахако юге Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, в результате которого погибли 10 человек. Его эпицентр находился рядом с городом Крусесита, но подземные толчки ощущались в нескольких регионах страны, включая Мехико, который располагается на расстоянии более 500 км.

Повреждены более двух тысяч жилых домов, 55 школ и здание больницы. После землетрясения у побережья Мексики наблюдалось небольшое цунами, но волны не были разрушительными.

Day.Az со ссылкой на АиФ представляет последствия случившегося.