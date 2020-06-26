https://news.day.az/world/1248043.html Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 919
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 919
За последние сутки в Грузии выявлено 2 случая заражения коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 919.
Отметим, в Грузии в настоящее время 2687 человек находятся на карантине, 258 человек - на стационарном лечении. Вылечились 780, скончались 14 человек.
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