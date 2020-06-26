Число зараженных COVID-19 в Армении достигло 23 247

В Армении за прошедшие сутки выявлено 759 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 13 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, число инфицированных коронавирусом достигло 23 247, число умерших от заболевания увеличилось до 410.

От коронавируса вылечились 12 149 человек.