https://news.day.az/world/1248127.html В Индонезии число заразившихся COVID-19 превысило 50 тыс.
В Индонезии число заразившихся COVID-19 превысило 50 тыс.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 51 тысячу.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Суточный прирост составил 1 240 случаев, таким образом, за все время коронавирусом заразились 51 427 человек. Накануне сообщалось о 1 178 заразившихся.С начала вспышки коронавируса в Индонезии скончались 2 683 человека, уже выздоровели 21 333 заболевших.
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