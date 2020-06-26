В Индонезии число заразившихся COVID-19 превысило 50 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 51 тысячу.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Суточный прирост составил 1 240 случаев, таким образом, за все время коронавирусом заразились 51 427 человек. Накануне сообщалось о 1 178 заразившихся.С начала вспышки коронавируса в Индонезии скончались 2 683 человека, уже выздоровели 21 333 заболевших.