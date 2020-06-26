https://news.day.az/world/1248135.html В Иране за сутки выявили 2628 новых случаев заражения коронавирусом
В Иране за сутки выявили 2628 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 217 724, летальных исходов - на 10 239, зафиксированы 177 852 случая выздоровления. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Day.Az со ссылкой на IRNA.
"За последние сутки выявлены 2628 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 217 724 человека", - сказала она на пресс-конференции.
Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умерли 109 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 10 239 человек.
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