https://news.day.az/world/1248140.html Коронавирус в Израиле: пять умерших и около 500 заразившихся за сутки

Коронавирус в Израиле: пять умерших и около 500 заразившихся за сутки

В мире, 26 июня 2020 15:00 220
Коронавирус в Израиле: пять умерших и около 500 заразившихся за сутки

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 22638 заболевших (+499 за последние сутки). В настоящий момент заражены 5736 человек. 313 заболевших умерли (+5 за сутки), сообщает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Состояние 43 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 54 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

192 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 16589 выздоровели после коронавируса.

По данным минздрава, в течение последнего месяца наиболее часто коронавирус диагностируется у израильтян в возрасте от 20 до 29 лет.

 

Возраст умерших: 29-100 лет (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире - 1,4%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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