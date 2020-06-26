В Китае грузовик с тысячами iPhone перевернулся и сгорел

Порядка 20 тысяч смартфонов Apple сгорели в результате ДТП в Китае. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers со ссылкой на посты в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел на скоростном шоссе примерно в 300 километрах от Шанхая (Китай). Очевидцы сообщили, что передвигающийся на большой скорости грузовик потерял управление и перевернулся. В результате ДТП транспортное средство заняло две полосы и загорелось.

Позже выяснилось, что грузовик перевозил партию iPhone - в частности, модели 11 и 11 Pro Max в черном и зеленом цветах. Один из свидетелей произошедшего заявил, что в результате пожара пришли в негодность порядка 20 тысяч смартфонов.

В результате ДТП ни водитель транспортного средства, ни другие участники движения не пострадали. Возгорание было локализовано силами полиции и пожарных служб. Издание заметило, что часть iPhone с места происшествия, вероятно, была украдена, однако эти устройства не получится активировать.