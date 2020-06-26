Нападение в центре Глазго, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали пятницу в результате нападения с применением холодного оружия в центре шотландского Глазго. Об этом со ссылкой на заявления свидетелей происшествия сообщает телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Поступают пока не подтвержденные сообщения о нескольких пострадавших в результате нападения с применением холодного оружия", - заявил в прямом эфире корреспондент Sky News. Свидетельница произошедшего сообщила о по меньшей мере троих пострадавших с резаными ранами, которым оказывалась медицинская помощь рядом с одной из гостиниц в центре города.

На месте происшествия находятся десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи. В полиции сообщают, что стражи правопорядка разбираются с инцидентом, и к настоящему моменту угрозы для жизни людей нет.