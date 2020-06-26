Финляндия готовится ко второй волне пандемии коронавируса

Финляндия готовится к возможному появлению второй волны пандемии коронавируса COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подготовка к повторному появлению вируса ведется путем внесения изменений с учетом ранее допущенных ошибок.

Во время появления вируса в Хельсинки, где было сосредоточено большинство случаев инфицирования, нескольким десяткам человек было поручено отслеживать лиц, с кем носители вируса имели контакты. В конечном итоге этого оказалось недостаточно, для быстрого выявления всех людей, переносящих и подвергающихся воздействию вируса. По этой причине в случае появления второй волны коронавируса, ряд университетов в восточной Финляндии должны будут быстро создать крупные группы по отслеживанию носителей вируса. Для этих целей был произведен набор большого числа сотрудников.

Для борьбы с распространением вируса Финляндия также разрабатывает новый инструмент: приложение для отслеживания физических контактов, который будет вскоре представлен публике.

В рамках стратегии по подготовке правительство страны решило увеличить возможности отделов интенсивной терапии в больницах. Нужно подготовить необходимое число ИВЛ и другое оборудование, а также восполнить нехватку квалифицированного персонала для оказания помощи. Начиная с весенних месяцев, каждый больничный округ подготовил большое количество медсестер и врачей для работы в отделениях интенсивной терапии.

Одной из проблем, с которой столкнулись медики во время распространения вируса была нехватка масок для лица и другого защитного оборудования. Однако теперь больничные округа и муниципалитеты Финляндии создают запасы, позволяющие обеспечить 3-6-месячную работу врачей. Производство части оборудования также было налажено в Финляндии.

Последней и наиболее важной составляющей финской стратегии по подготовке к повторному появлению вируса является принятие поправок в закон по борьбе с эпидемией. Весной текущего года правительство Финляндии решило, что существующее законодательство не является достаточным для введения ограничений, рекомендованных экспертами. Поэтому в ряде законов были произведены изменения, чтобы ускорить принятие более жестких регуляционных правил. В конечном итоге изменения оказались недостаточными и в настоящее время в законодательство Финляндии вносятся новые поправки для обеспечения более полного соответствия требованиям возможной второй волны. Например, в закон об инфекционных заболеваниях были внесены изменения, позволяющие поэтапно и по регионам менять время открытия ресторанов и лицензирование продажи алкоголя. Изменения в образовательном законодательстве были утверждены незадолго до середины лета. Это изменение означает, что школы могут в исключительных обстоятельствах перейти на дистанционное обучение, если местные органы власти решат, что это необходимо, без необходимости активировать чрезвычайное законодательство, как это произошло весной.

Отметим, что теперь правительство Финляндии рассматривает возможности введения и дополнительных изменений для подготовки страны к появлению второй волны коронавируса.