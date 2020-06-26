https://news.day.az/world/1248195.html В Армении у 23 судебных приставов выявили коронавирус
В Армении у 23 судебных приставов выявили коронавирус
У 23 сотрудников Службы принудительного исполнения Армении выявлен коронавирус. Об этом говорится в заявлении, распространенном Службой принудительного исполнения республики, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Сообщаем, что на этот момент у 23 сотрудников Службы принудительного исполнения Армении выявлен коронавирус. Последние лечатся, а сотрудники, имевшие с ними непосредственные контакты, самоизолировались", - говорится в сообщении Службы.
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